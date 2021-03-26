Мнимый друг

Многие жители галактики с особым интересом смотрят в сторону Земли. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни. Некоторые расы только завидуют землянам и продолжают искать что-то полезное на своей планете, но есть гуманоды, решившие силой присвоить все себе. Именно с этой целью больше 20 лет назад был направлен на планету вилтрумит Омни-Мен. Его сородичи не привыкли искать способы для выживания. Им предпочтительнее присваивать чужое себе и совершенно не волноваться о последствиях. Коварная и жестокая раса уже сумела успешно расправиться со всеми, кто пытался вставать на их пути, а сейчас основной целью становится Земля. Коварные воины рассчитывают узнать больше информации о слабых сторонах человечества, а после использовать данные для неожиданного захвата территории. Чтобы все выглядело максимально естественно, Омни-Мену понадобится играть роль доброго пришельца, который готов встать на их защиту, а после в самый неожиданный момент нанести удар. Вилтрумит дает обещание справиться с ответственной миссией и ждать на планете появления представителей своей расы. Смотрите онлайн как появляется Омни-Мен, который становится для человечества настоящим защитником и лидером Стражей Земного Шара.

Вторая жизнь

С тех пор проходит практически 20 лет. За это время смелый пришелец-супергерой получил земное имя. Теперь он – Нолан Грейсон, у которого есть жена и сын Марк. Мужчина старается хорошо справляться с ролью семьянина. Ему нравится быть рядом с Дебби, умеющей его поддерживать в трудные минуты. Нолан всегда знает, что дома его возвращения ждут родные, переживающие за его жизнь. Единственное, что не дает покоя гуманоиду, это потенциальные суперспособности сына не проявляются. Марк является полной противоположностью отца. Юноша учится в школе, старается всего добиться без помощи родителей и пытается избегать конфликтных ситуаций. Многие лидеры-учащиеся не упускают возможности поиздеваться на Марком, прекрасно понимая, что дать сдачи у него явно не получится. Сам же подросток тоже ждет подходящего момента, чтобы уметь парить в небесах, сражаться с преступностью и чувствовать себя непобедимым.

Радикальные перемены

Наступает тот самый долгожданный день, когда Марк наконец начинает ощущать в себе присутствие невероятной силы. Школьник начинает больше проводить времени за тренировками с отцом и учиться контролировать способности. Также он придумывает себе псевдоним супергероя «Неуязвимый», под которым он будет представляться всему миру. Кажется, все идет так, как нужно. Семья Грейсонов довольна приятными переменами, пока на Стражей кто-то не нападает и не расправляется со всей командой. Лишь Нолану удается чудом остаться в живых. Лидер группы находится на лечении в специальной клинике, а в это время на Землю готовят нападение монстры из другой реальности…

Это интересно знать:

Мультсериал снят по популярным комиксам Роберта Киркмана, который сумел за годы работы завоевать любовь огромного количества фанатов;

Практически каждый эпизод завершается цепкой интригой, заставляющей зрителя обязательно продолжить сеанс просмотра. Благодаря этому подходу популярность «Неуязвимый» еще больше набирает оборот;

Несмотря на то, что это мультик, проект имеет статус 18+, так как в нем имеются сцены насилия;

Изначально комиксами заинтересовалась кинокомпания «Universal Pictures». Было запланировано снять полнометражный фильм, но по непонятным причинам работа была отложена. В итоге компания «Amazon» приняла решение купить права на показ и представить миру комиксы в виде мультсериала.

Супергерои и их друзья

Нолан Грейсон / Омни-Мен — вилтрумит, посланный на Землю с коварной целью. Вместо того, чтобы готовить планету к захвату, он решает стать супергероем и оберегать землян от сил зла. Становится лидером Стражей. Воспитывает сына Марка. Любит жену Дебби. Строгий и вспыльчивый.

Марк Грейсон / Неуязвимый — сын Нолана и Дебби. Мечтал получить суперсилы и защищать планету от опасных монстров. Добрый, отзывчивый и трудолюбивый. Начинает встречаться с одноклассницей Эмбер, но некоторое время скрывает от нее правду о своих супергеройских приключениях.

Саманта Ева Уилкинс / Атомная Ева — управляет энергией и материей. Целеустремленная девушка, которая готова всегда прийти на помощь. Встречалась с другом детства Рексом, но его измены заставили Еву разорвать отношения. Влюблена в Марка.

Дебби Грейсон — жена Нолана. Она считает свой брак идеальным и старается спокойно мириться с тем, что супруг постоянно отсутствует. Милая и спокойная. Поддерживает мужа во всех начинаниях, пока у нее не появляются подозрения в том, что Нолан опасен для землян.

Эмбер Беннетт — одноклассница Марка, которая всегда защищала друга перед более сильными парнями. В итоге их дружба перерастает в искреннюю любовь. Открытие правды о супергеройстве Марка только улучшили их отношения.